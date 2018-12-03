Опасный гололед в Киеве: за день травмировались 74 горожанина

Сегодня, 11:41

В больницы также обращаются с переохлаждениями и обморожением

Опасный гололед в Киеве: за день травмировались 74 горожанина
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве из-за гололеда и скользких тротуаров за сутки травмы получили 74 человека. Об этом сообщили на сайте 44.ua.

Также отмечается, что в течение воскресенья пять человек попали в больницы из-за переохлаждения, а еще один человек получил обморожение.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Натальи Вишневской, с 14 ноября, когда в столице выпал первый снег и на дорогах появилась гололедица, в Киеве пострадали почти тысяча человек. Чиновница уточнила, что в 14 ноября по 2 декабря на улицах пострадал 951 человек: 853 взрослых и 98 детей.

Напомним, синоптики дали новый прогноз погоды для киевлян, согласно которому дороги столицы в ближайшие дни останутся опасно скользкими. В Киев придет оттепель, которая "съест" большую часть снега.

Ранее в Киевской городской государственной администрации дали советы водителям и пешеходам, как избежать аварий и травм при гололеде. Киевлян власти призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали придерживаться советов – не перебегать дорогу, обходить крышки люков, не держать руки в карманах.
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