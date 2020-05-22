Зоопарк возвращается: Кличко покормил жирафа и рассказал, что там изменилось (видео)

У животных и птиц – новые вольеры, а для посетителей – медпункт и туалеты

С 23 мая в столице планируют открыть зоопарк, где завершили первую очередь реконструкции.

"Теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также градоначальник показал, как сейчас выглядит Киевский зоопарк, ожидая посетителей. А еще покормил жирафа, по признанию Виталия Кличко – впервые в жизни.

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Также, по словам мэра, сегодня в зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов, в новом помещении у входа, обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство большого паркинга для посетителей – на 500 авто. Его планируют открыть в июле.

В условиях карантина зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности в режиме городского парка.

"Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. А также ограниченным будет количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка. И я призываю киевлян соблюдать правила безопасности. Всеми этими мерами мы стараемся сохранить ваше здоровье и здоровье ваших детей!" – отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, столица имеет амбициозные планы сделать киевский зоопарк одним из лучших в Европе.

Ранее возле нового входа в Киевский зоопарк 30 апреля, установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. Напомним, в рамках реконструкции зоопарка старый вход будет полностью демонтирован, а скульптуры, ставшие символом Киевского зоопарка, заменят новыми. Первой уже установили скульптуру зубра, а львов поставят ко Дню Киева.

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Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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