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Пасха в Киеве: писанки в Лавре и тысячи тюльпанов на Певческом поле

Сегодня, 10:10

На Михайловской площади пройдет "Твоя Пасха Fest" вместо фестиваля писанок на Софийской площади

Фото: facebook.com/spivochepole
Фото: facebook.com/spivochepole.

Приближаются длинные пасхально-майские выходные. В этом году отдыхаем аж пять дней, с 27 апреля по 1 мая. "Сегодня" узнали, какие интересные мероприятия пройдут в Киеве.

Сразу огорчим: в этом году фестиваля писанок и расписанных пасхальных кроликов на Софийской площади не будет. Вместо полюбившейся киевлянам выставки в воскресенье на Михайловской площади пройдет "Твоя Пасха Fest".

"Гостей ждет концертная программа "Пасхальное сияние" с участием народных и заслуженных артистов Украины, коллективов и детских ансамблей. Состоится флешмоб "Встречаем Царя!", пасхальный молебен с участием католических, православных и протестантских священников, благотворительная ярмарка, интерактивная программа для детей и семей", — сообщают организаторы. Здесь установят пасхальные фотозоны и инсталляции. 

В воскресенье с 14:00 праздновать Пасху будут в Нацмузее народной архитектуры Пирогово, приходить зовут со своими пасхальными корзинками. Здесь выступят народная артистка Леся Горова, артисты вокальной мастерской Illaria Ethno, детские коллективы.

Сегодня, 25 апреля, в "Софии Киевской" пройдет занятие для детей "Писанка на стекле", где можно будет проявить фантазию в создании орнаментов и образов (стоимость — 50 грн). Перед уроком участникам покажут масштабное панно, созданное художницей Оксаной Мась из 15 тысяч писанок.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пасхальная выставка "Дивосвіт душі" уже открылась и в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. На втором этаже Лаврской колокольни представлены работы известных мастеров народного искусства и ремесел.

"Главный атрибут — пасхальное яйцо: традиционные писанки из куриных, гусиных яиц, а также сделанные в техниках плетения, резьбы, валяния, бисероплетения. Также можно увидеть и другие вещи, которые издавна изготавливались в Украине во время подготовки к Пасхе: плетеные корзины, вышитые салфетки, скатерти, платки и полотенца, фигурки ангелов, птиц, животных из соломы, этнокуклы", — сообщают в заповеднике. Посетить выставку можно до 7 мая (но 28 апреля работать не будет).

Еще один отличный вариант провести время с семьей и друзьями — яркая выставка тюльпанов, которая открывается сегодня в 16:00 на Певческом поле. В этом году она будет посвящена сказкам мира, так что готовьтесь к встрече с Аладдином, Золушкой, Золотой рыбкой и другими персонажами. Всего здесь высадили более 180 тыс. цветов, можно будет увидеть 11 новых сортов тюльпанов. Гостей ждут до 12 мая (цена — 75 грн, для детей — 25 грн, льготникам — бесплатно).

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году.

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Тег Киев, праздник, Пасха

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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