Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют

Один из выходов перекроют решетками

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют Мила Князьская-Ханова , Анастасия Лесык //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/820/5c8f7c820103c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/820/5c8f7c820103c.jpg 2019-03-19T16:50:08+02:00 Другие новости Один из выходов перекроют решетками

Подземный переход, который проходит возле Шулявского моста, на этой неделе частично закроют. Так, на выходе в сторону цеха №5 завода "Большевик" уже начали устанавливать металлические решетки, которые перекроют лестницу.

"Подземный пешеходный переход относится к первой очереди реконструкции объекта. Он и дальше будет работать. Пока что мы перекроем только один выход из этого перехода, это будет сделано на этой неделе – это будет выход, который ведет непосредственно под путепровод (расположен возле цеха №5 завода "Большевик", – ред). Тот выход, который работает в сторону центра (находится возле супермаркета на пр. Победы, – ред) – мы перекрывать не будем и пешеходный переход будет полноценно работать", – рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Отметим, что выход закрывают в связи с тем, что он выходит непосредственно на строительную площадку, и пребывание там прохожих небезопасно. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

Напомним, в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский путепровод. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Несмотря на "нелетную" погоду, за выходные дорожники успели подлатать проезжую часть на объездных дорогах, а 17 марта полностью демонтировать контактную сеть троллейбусов на путепроводе, которая мешала работе габаритной спецтехники. "Сегодня" побывали 18 марта на закрытом мосту и выяснили, как продвигаются работы по демонтажу Шулявского моста.

В частности, на мосту уже два дня можно наблюдать необычную машину. Со стороны она напоминает грузовик, но передвигается на гусеницах, снимая верхний слой асфальта. Очевидцы шутят: "наконец-то с моста убрали все ямы". Кроме того, рабочие срезают с путепровода старые отбойники и выкапывают бордюрные камни. Неподалеку с автовышкой коммунальщики снимают со столбов фонари.

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АВТОРЫ: Мила Князьская-Ханова , Анастасия Лесык Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.