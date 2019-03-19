Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют
Один из выходов перекроют решетками
Подземный переход, который проходит возле Шулявского моста, на этой неделе частично закроют. Так, на выходе в сторону цеха №5 завода "Большевик" уже начали устанавливать металлические решетки, которые перекроют лестницу.
"Подземный пешеходный переход относится к первой очереди реконструкции объекта. Он и дальше будет работать. Пока что мы перекроем только один выход из этого перехода, это будет сделано на этой неделе – это будет выход, который ведет непосредственно под путепровод (расположен возле цеха №5 завода "Большевик", – ред). Тот выход, который работает в сторону центра (находится возле супермаркета на пр. Победы, – ред) – мы перекрывать не будем и пешеходный переход будет полноценно работать", – рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".
Отметим, что выход закрывают в связи с тем, что он выходит непосредственно на строительную площадку, и пребывание там прохожих небезопасно. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".
Напомним, в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский путепровод. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Несмотря на "нелетную" погоду, за выходные дорожники успели подлатать проезжую часть на объездных дорогах, а 17 марта полностью демонтировать контактную сеть троллейбусов на путепроводе, которая мешала работе габаритной спецтехники. "Сегодня" побывали 18 марта на закрытом мосту и выяснили, как продвигаются работы по демонтажу Шулявского моста.
В частности, на мосту уже два дня можно наблюдать необычную машину. Со стороны она напоминает грузовик, но передвигается на гусеницах, снимая верхний слой асфальта. Очевидцы шутят: "наконец-то с моста убрали все ямы". Кроме того, рабочие срезают с путепровода старые отбойники и выкапывают бордюрные камни. Неподалеку с автовышкой коммунальщики снимают со столбов фонари.
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