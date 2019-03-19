Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют

Сегодня, 16:50

Один из выходов перекроют решетками

Фото: Алексей Филипов, Сегодня
Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/820/5c8f7c820103c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/820/5c8f7c820103c.jpg Другие новости Один из выходов перекроют решетками

Подземный переход, который проходит возле Шулявского моста, на этой неделе частично закроют. Так, на выходе в сторону цеха №5 завода "Большевик" уже начали устанавливать металлические решетки, которые перекроют лестницу.

"Подземный пешеходный переход относится к первой очереди реконструкции объекта. Он и дальше будет работать. Пока что мы перекроем только один выход из этого перехода, это будет сделано на этой неделе – это будет выход, который ведет непосредственно под путепровод (расположен возле цеха №5 завода "Большевик", – ред). Тот выход, который работает в сторону центра (находится возле супермаркета на пр. Победы, – ред) – мы перекрывать не будем и пешеходный переход будет полноценно работать", – рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Отметим, что выход закрывают в связи с тем, что он выходит непосредственно на строительную площадку, и пребывание там прохожих небезопасно. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

Напомним, в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский путепровод. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Несмотря на "нелетную" погоду, за выходные дорожники успели подлатать проезжую часть на объездных дорогах, а 17 марта полностью демонтировать контактную сеть троллейбусов на путепроводе, которая мешала работе габаритной спецтехники. "Сегодня" побывали 18 марта на закрытом мосту и выяснили, как продвигаются работы по демонтажу Шулявского моста.

В частности, на мосту уже два дня можно наблюдать необычную машину. Со стороны она напоминает грузовик, но передвигается на гусеницах, снимая верхний слой асфальта. Очевидцы шутят: "наконец-то с моста убрали все ямы". Кроме того, рабочие срезают с путепровода старые отбойники и выкапывают бордюрные камни. Неподалеку с автовышкой коммунальщики снимают со столбов фонари.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, демонтаж, шулявский путепровод, шулявский мост, подземный переход

Вы сейчас просматриваете новость " Переход для пешеходов под Шулявским мостом частично закроют". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Мила Князьская-Ханова , Анастасия Лесык

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит закрытый Шулявский мост с высоты птичьего полета – видео

Сегодня, 08:44

На выходных мост закрыли и наконец-то начали разбирать

Снос Шулявского моста: с путепровода снимают асфальт, а водители путаются в новых знаках

Вчера, 17:35

Утром возле нового светофора произошло ДТП, а рабочие снимают с опор фонари

Как киевляне добираются на работу без Шулявского моста: фото с места событий

Вчера, 13:48

В утренний час пик проспект Победы и улицу Вадима Гетьмана парализовали масштабные тянучки

Снос Шулявского моста в Киеве: что происходит вокруг "уставшего" путепровода

Вчера, 09:58

В районе моста наблюдаются небольшие тянучки, характерные для пиковой нагрузки в рабочие дни

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

5 примет почему нельзя дарить полотенца

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

Установлена реальная причина смерти Юлии Началовой