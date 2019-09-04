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Пейзажную аллею в Киеве ждет реконструкция: как она будет выглядеть

4 сентября, 09:23

Александр Марущак

На Пейзажной аллее появятся площадки для обзора панорам Подола с Верхнего города

Фото: Дмитрий Давтян

Фото: Дмитрий Давтян

Власти планируют в следующем году начать реконструкцию Пейзажной аллеи. По словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, еще идет работа над проектом, который вскоре передадут на экспертизу: "Появятся площадки для обзора панорам Подола с Верхнего города. Аллея получит художественное освещение, новые лавочки, детскую и спортивную площадки, новый сквер".

Чиновники не говорят, во сколько обойдется реконструкция. Активисты считают, что Пейзажке необходим лишь косметический ремонт.

"То, что к таким сакральным киевским местам у мэрии дошли руки, это хорошо. Я мечтаю о тех временах, когда городская власть перестанет бояться комуницировать с общественными организациями, которые наряду со скульпторами и художниками создавали эту территорию. И было бы уместно не только строить новое, но и совместными усилиями приводить в порядок то, что уже есть. Например, мегапопулярную детскую площадку "Пейзажка. Два мира", подаренную Нацбанком и обучающую основам экономики. Она всегда переполнена детьми и нуждается в реставрации", — говорит Федор Баландин, глава "Киев. Стратегия 2025", соавтор арт-пространства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook показал видео, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка.

Не так давно сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Киев реконструкция пейзажная аллея

Источник: Сегодня

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