"Пир во время чумы": Кличко отреагировал на переполненные ночные клубы в Киеве

По мнению мэра, киевляне, отдыхающие сейчас в клубах, не будут такими веселыми, когда попадут в инфекционное отделение

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на работу ряда ночных клубов в столице в условиях карантина. Так, ранее в Сети появились фото и видео из нескольких клубов, где вовсю идут вечеринки, а посетители без масок и никакую дистанцию не соблюдают.

"Скажу честно – я возмущен. Толпы людей – это какой-то пир во время чумы. Городская власть не разрешала открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения", – сказал Кличко на брифинге 18 мая.

Мэр обратился в полицию с просьбой проверить такие заведения, заявив, что должна быть "суровая ответственность" их собственников.

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"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу – вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", – добавил мэр.

Отметим, что ситуация, когда заведения незаконно работают в условиях запрета, для Киева не нова. Ранее подобное уже наблюдалось с некоторыми столичными ресторанами и строительными супермаркетами.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт пока не работает в полной мере, а метро закрыто.

Также напомним, что на прошлой неделе вспышку коронавируса обнаружили в столичном интернате:

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