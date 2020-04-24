Плевать на карантин: в Киеве активизировались барбершопы на колесах

В Киеве заметили барбершоп на колесах – автомобиль с рекламой салона красоты ездит по городу, вопреки всем запретам, введенным в рамках карантина. Пользователи социальных сетей уже окрестили эти автомобили ритуалками – из-за того, что они похожи на автомобили ритуальных служб.

"Да мы работаем – это наша машинка. Я не могу сказать, как быстро она к вам приедет. За это отвечает отдельный сотрудник. До этого мы работали так: автомобиль приезжает за вами и отвозит вас в салон. По дороге вы можете выпить виски или любой другой напиток, а также по желанию можем подготовить для вас кальян. За такую услугу берем двойную цену- стрижка будет стоить 1200 гривен. Мы берем по одному клиенту и везем его в салон – так безопаснее. Мастер работает в маске и перчатках. После каждой стрижки в помещение проводится дезинфекция", – пояснила нам сотрудница барбершопа.

Она не смогла ответить на вопрос: стригут ли клиентов непосредственно в салоне авто, где тоже есть кресло и зеркала.

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Фото: Дарницькі вісті

Стоит отметить, что продолжают работать в карантин и другие барбершопы Киева.

"У нас такой машины нет. Наши мастера сами выезжают на дом к клиентам. А некоторые мастера принимают желающих постричься у себя дома. Комплексная стрижка обойдется в 700 гривен, а если захотите сделать только бороду – 300 гривен", – пояснила нам сотрудница заведения.

Насколько сейчас законна работа подобных заведений, мы поинтересовались в Госпродпотребслужбе Киева.

"Такие действия предпринимателей и владельцев салонов красоты – незаконны. На данный момент запрещена работа парикмахерских и всех служб быта. Так поступать нельзя. Люди должны помнить, что инфекция передается от человека к человеку. И после посещения салона может быть прямое заражение. Я бы просил киевлян пока не посещать такие заведения. А небезразличных граждан – информировать о таких случаях в Национальную полицию", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Напомним, еще в начале карантина в одном из городских парков заметили барбершоп на открытом воздухе. Парикмахер расположился на обочине аллеи у озера.

Отметим, что в рамках карантина сейчас в столице закрыты все салоны красоты, торговые центры, кинотеатры, бары и рестораны. В правительстве ответили на самые актуальные вопросы украинцев по поводу ужесточения правил карантина, таких как посещение парков, обязательное наличие документов и передвижение по улицам в компании более чем одного человека.

Ранее мы писали, какие плюсы и минусы работы из дома, а также как быть продуктивным в таких условиях.

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