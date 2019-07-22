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Пляжи Киева за 25 млн гривен: наплевали на велосипедистов и устроили дефицит в туалете

22 июля, 10:33

На "Троещине" двери кабинок для переодевания выходят на велосипедную дорожку, а в туалетах воруют бумагу

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киев вернулась жара, и в выходные у воды снова было много людей. В июле в городе появилось два новых пляжа — "Галерный" в Голосеевском районе столицы и "Троещина" в Деснянском. Но киевляне уже высмеяли, некоторые недочеты коммунальщиков. "Сегодня" побывали в новых зонах отдыха и увидели недостатки.

ГАЛЕРНЫЙ. Небольшой пляж на Корчеватом много лет был в плохом состоянии. Берег оброс деревьями и кустами, а вокруг не хватало урн для мусора, поэтому было очень грязно. В этом году власти провели капремонт пляжа, и он заметно преобразился. Теперь там очень много отдыхающих. У входа установили информстенд с навигацией. После реконструкции здесь появились медпункт, пандус, общественные туалеты, новые кабинки для переодевания.

Дорожки на пляже "Галерный"
Дорожки на пляже "Галерный" Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Посреди пляжа построили небольшую детскую площадку, которую во время нашего визита почему-то облюбовали взрослые.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Для безопасности отдыхающих здесь работает пост спасателей. При нас один из лайфгардов сделал замечание мужчине, который решил окунуться в Днепр с бутылкой пива.

Несмотря на обновление, не все гости довольны ремонтом.

"Склоны возле пляжа забыли озеленить, а деревьев срубили так много, что негде скрыться от солнца", —  жалуется киевлянка Наталия Сидько. 

ТРОЕЩИНА. Пляж возле одноименного жилмассива открыли 9 июля. Добраться к нему на автомобиле нелегко, поскольку асфальтированную дорогу к пляжу не построили.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киевляне также недовольны неправильным названием пляжа в интернете.

"На гугл-картах показывает, что пляж "Троещина" вообще в другой стороне, а этот почему-то называется "Десенка", — возмущается отдыхающий Василий Мамчук.

В КП "Плесо" пообещали исправить ошибку.

Но больше всего жителей города возмутили неправильно установленные кабинки для переодевания. Лицевой стороной они выходят прямо на велодорожку и при открытии дверей перекрывают проезд, так что человек может случайно ударить велосипедиста.

Кабинки для переодевания, выходящие на велосипедную дорожку. Фото: Д. Пилипчук
Кабинки для переодевания, выходящие на велосипедную дорожку. Фото: Д. Пилипчук

Коммунальщики этот конфуз не прокомментировали.

Пляжные туалеты убраны, но туалетной бумаги там не оказалось. Выяснилось, что ее нужно просить у дежурной на входе.

"Нам выдают несколько рулонов бумаги в день, ее воруют или используют как полотенца. Поэтому теперь посетителям даем бумагу лично в руки", — заявила работница пляжа. 

Такие удобства киевляне получили за 25 млн грн — столько потратили на обновление этих двух пляжей.

Напомним, киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.


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Тег отдых, Киев, пляж

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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