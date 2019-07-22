Пляжи Киева за 25 млн гривен: наплевали на велосипедистов и устроили дефицит в туалете
На "Троещине" двери кабинок для переодевания выходят на велосипедную дорожку, а в туалетах воруют бумагу
В Киев вернулась жара, и в выходные у воды снова было много людей. В июле в городе появилось два новых пляжа — "Галерный" в Голосеевском районе столицы и "Троещина" в Деснянском. Но киевляне уже высмеяли, некоторые недочеты коммунальщиков. "Сегодня" побывали в новых зонах отдыха и увидели недостатки.
ГАЛЕРНЫЙ. Небольшой пляж на Корчеватом много лет был в плохом состоянии. Берег оброс деревьями и кустами, а вокруг не хватало урн для мусора, поэтому было очень грязно. В этом году власти провели капремонт пляжа, и он заметно преобразился. Теперь там очень много отдыхающих. У входа установили информстенд с навигацией. После реконструкции здесь появились медпункт, пандус, общественные туалеты, новые кабинки для переодевания.
Посреди пляжа построили небольшую детскую площадку, которую во время нашего визита почему-то облюбовали взрослые.
Для безопасности отдыхающих здесь работает пост спасателей. При нас один из лайфгардов сделал замечание мужчине, который решил окунуться в Днепр с бутылкой пива.
Несмотря на обновление, не все гости довольны ремонтом.
"Склоны возле пляжа забыли озеленить, а деревьев срубили так много, что негде скрыться от солнца", — жалуется киевлянка Наталия Сидько.
ТРОЕЩИНА. Пляж возле одноименного жилмассива открыли 9 июля. Добраться к нему на автомобиле нелегко, поскольку асфальтированную дорогу к пляжу не построили.
Киевляне также недовольны неправильным названием пляжа в интернете.
"На гугл-картах показывает, что пляж "Троещина" вообще в другой стороне, а этот почему-то называется "Десенка", — возмущается отдыхающий Василий Мамчук.
В КП "Плесо" пообещали исправить ошибку.
Но больше всего жителей города возмутили неправильно установленные кабинки для переодевания. Лицевой стороной они выходят прямо на велодорожку и при открытии дверей перекрывают проезд, так что человек может случайно ударить велосипедиста.
Коммунальщики этот конфуз не прокомментировали.
Пляжные туалеты убраны, но туалетной бумаги там не оказалось. Выяснилось, что ее нужно просить у дежурной на входе.
"Нам выдают несколько рулонов бумаги в день, ее воруют или используют как полотенца. Поэтому теперь посетителям даем бумагу лично в руки", — заявила работница пляжа.
Такие удобства киевляне получили за 25 млн грн — столько потратили на обновление этих двух пляжей.
Напомним, киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.
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