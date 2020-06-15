Плюс 53 новых случая: как изменилась статистика по коронавирусу в Киеве

В Киеве еще у 53 людей лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом. Двое больных умерли. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга в понедельник, 15 июня.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – рассказал городской глава.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет и трое девочек – 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет и двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 12. В Соломенском – 9. В Деснянском и Дарницком районах – по 7 случаев", - отметил Кличко.

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По его словам, из тех жителей столицы, которым делают ПЦР-тесты, коронавирус обнаруживают у 5% людей.

"Как я уже сообщал, в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования – более 85 тестов на 100 000 жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5 процентов оказываются положительными. В целом же тем, кто заболел, делают два теста", – уточнил мэр.

Первый – для выявления болезни, и второй – когда человек клинически выздоровел.

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Тем временем в Киевской области число людей, у которых за время пандемии подтвердился коронавирус, превысило 2000 человек. Всего в регионе заразились 2024 человека, из них за последние сутки – 29.

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