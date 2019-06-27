По Киеву объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с, а град прогнозируют диаметром 6-19 мм

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Киеве в четверг, 27 июня, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в столице в связи с резким ухудшением погодных условий ожидается сильный ветер, дождь и град.

Так, скорость ветра будет достигать 15-24 м/с, а град прогнозируют диаметром 6-19 мм.

Такой же прогноз синоптики дали и по региону.

Отметим, что к полудню в четверг столицу и пригород затянули тучи и усилился ветер.

При этом по Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Температура воздуха днем поднимется в столице до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.

Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

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