Под Киевом на участках молодым избирателям дарят цветы
По тюльпану дарят тем, кто голосует на выборах впервые
В Гостомеле под Киевом на избирательных участках молодым избирателям, которые впервые голосуют на выборах, дарят цветы. Об этом сообщило движение "Чесно" на своей странице в Facebook.
Так, 18-летним подарили по тюльпану.
Ранее мы сообщали, что в Кагарлыке Киевской области мужчина после голосования сбежал с территориального участка на велосипеде, прихватив с собой бюллетень.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".
Также отметим, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве. Также подробнее о нарушениях смотрите в видео:
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