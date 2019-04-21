Под Киевом на участках молодым избирателям дарят цветы

По тюльпану дарят тем, кто голосует на выборах впервые

Сегодня - 20 марта. Фото: Pixabay

В Гостомеле под Киевом на избирательных участках молодым избирателям, которые впервые голосуют на выборах, дарят цветы. Об этом сообщило движение "Чесно" на своей странице в Facebook.

Так, 18-летним подарили по тюльпану.

Ранее мы сообщали, что в Кагарлыке Киевской области мужчина после голосования сбежал с территориального участка на велосипеде, прихватив с собой бюллетень.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Также отметим, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве. Также подробнее о нарушениях смотрите в видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом на участках молодым избирателям дарят цветы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"