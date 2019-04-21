В Киевской области открыли дело на мужчину, сбежавшего с бюллетенем на велосипеде

Дома у сбежавшего нашли бюллетень и с первого тура президентских выборов

Фото: kv.npu.gov.ua.

Полиция открыла уголовное производство по инциденту на одном из избирательных участков в Кагарлыке Киевской области, где мужчина после голосования сбежал с участка вместе с бюллетенем.

Так, в пресс-службе ГУ Нацполиции в регионе уточнили обстоятельства происшествия.

"Местный житель получил бюллетень для голосования. Однако из кабинки для голосования он направился сразу к выходу, не бросив его в ящик. Это заметили члены избирательной комиссии и пытались самостоятельно его остановить. Но человек сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Только после этого члены УИК обратились к работникам полиции с соответствующим заявлением", – говорится в сообщении.

Фото: Фото: kv.npu.gov.ua

Через несколько минут правоохранители прибыли к месту жительства правонарушителя, но входную дверь никто не открывал. Позднее двери открыла женщина, которая оказалась женой пропавшего мужчины. Она добровольно выдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины – 31 марта и 21 апреля.

Фото: kv.npu.gov.ua

По факту незаконного использования избирательного бюллетеня работники местного отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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Напомним, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве.

Также самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской.

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