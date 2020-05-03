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Под Киевом расцвело более миллиона тюльпанов: впечатляющие фото с высоты

3 мая, 23:38

Татьяна Очеретяна

Из-за карантина посетители не смогли воочию увидеть цветение

В Добропарке, который находится под Киевом, расцвели тюльпаны. Из-за карантина посетители не смогли полюбоваться цветением, пишет Информатор. Однако появились яркие фотографии парка с высоты.

Как сообщается, в парке высадили 1 270 000 тюльпанов. Двадцать сотрудников парка сажали их на протяжении месяца с утра до вечера. Сейчас поле начало цвести.

Отмечается, что территория нового парка примерно равна 400 футбольным полям. Протяженность грядок на аллее тюльпанов составила 8 километров. Цветы высажены по стандарту полей в Голландии. На данный момент высажено 97 сортов, но их число будет увеличиваться с каждым годом.

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В Киеве зацвела километровая аллея сакур в парке Киото на Лесном массиве. В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что на Певческом поле в Киеве расцвели десятки тысяч тюльпанов, которые высадили минувшей осенью к юбилейной цветочной выставке. Мероприятие, как мы уже сообщали, было отменено в связи с карантином.

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