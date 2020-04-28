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В Киеве зацвела километровая аллея сакур (фото)

28 апреля, 04:21

Наталья Руда

Сакуры в парке Киото высадили в 2011 году

В Киеве с началом цветения тюльпанов на Певческом поле зацвела и километровая аллея сакур в парке Киото на Лесном массиве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Михаил Будилов.

"Она имеет длину 988 метров и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году", – напомнил Будилов и опубликовал несколько фотографий цветения.

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Напомним, в 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом.

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Также коммунальщики опубликовали подборку фото цветущих сакур и из других столичных парков:

Ранее мы писали, что в уникальном парке "Добропарк", первую очередь которого должны были открыть 24 апреля, началось цветение тюльпанов. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фотозоны, площадка, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

Также мы писали, что в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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Киев цветение сакура

Источник: Сегодня

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