Под Киевом спецназ будет ловить "террористов": местных жителей просят не паниковать

/ Фото: СБУ

17-21 февраля в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области пройдут масштабные антитеррористические учения, сообщает Служба безопасности Украины.

В тренировках примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

"Служба безопасности Украины призывает жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", – предупредили в СБУ.

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Также местных жителей просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

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Напомним, в 2019 году в Одессе возле Южной исправительной колонии № 51, которую законсервировали после бунта заключенных, прошли плановые учения силовиков.

Кроме того, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

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