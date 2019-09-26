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В одесской колонии, где произошел бунт, состоялись учения силовиков

26 сентября, 14:29

Мария Дмитренко

На территории объекта прошли учения полицейских и СБУ

В закрытой колонии состоятся учения СБУ и полиции

В закрытой колонии состоятся учения СБУ и полиции / Фото: Думская

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В Одессе возле Южной исправительной колонии №51, которую законсервировали после бунта заключенных, прошли плановые учения силовиков.

Военные грузовики и полиция перекрыли Ипподромный переулок, а десятки правоохранителей в полном обмундировании со щитами выстроились по периметру учреждения.

"Это плановые занятия", — сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Еще одни учения, уже антитеррористические, проведут здесь 27 сентября.

"На период проведения учений в отдельных районах города возможно временное введение особого режима", — предупредили в СБУ.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Одесса СБУ полиция колония учения

Источник: Сегодня

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