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Под Раду принесли свинью в гробу

13 ноября, 12:04

Под зданием парламента 13 ноября протестуют противники открытия рынка земли в Украине

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

Противники открытия рынка земли в Украине, которые в среду, 13 ноября, проводят в Киеве акцию протеста, принесли под стены Верховной Рады свинью в гробу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Богдан Аминов.

"Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая", - написал журналист.

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

При этом у гроба с мертвым животным активно фотографируются.

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Фото: Роман Петушков/Facebook

Фото: Роман Петушков/Facebook

Вместе с тем столичные правоохранители усилили меры по охране правопорядка в центре столицы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений ГУ Национальной полиции в Киеве и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на дежурство в усиленном режиме.

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"Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Акции протеста на данный момент проходят мирно.

Напомним, Рада 13 ноября планировала рассмотреть 11 законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Киев протесты Верховная Рада

Источник: Сегодня

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