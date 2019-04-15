Погода на 15 апреля: в Киеве будет пасмурно, а вечером пойдет дождь
Днем в столице будет прохладно, а вечером ожидается небольшой дождь
В Киеве в понедельник, 15 апреля, солнечное утро изменится облачностью с юго-востока, но в течение дня в столичном регионе без осадков, только к вечеру местами будет небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет +7...+9 градусов днем и 0...-2 градуса ночью.
Относительная влажность воздуха 74%
Ранее спасатели предупредили предупреждали о заморозках в Киевской области и ряде других регионов, однако отмечалось, что погода будет сухой.
Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.
Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
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