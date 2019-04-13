Заморозки в Киевской области: синоптики предупредили о капризах погоды

В Киевской области синоптики ожидают заморозков

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевской области ночью и днем 14 и 15 апреля ожидаются заморозки, хотя погода останется сухой и холодной.

"Ночью 14 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, 15 апреля – сильные заморозки в воздухе 0-2", – говорится в сообщении гидрометцентра.

Также синоптики добавили, что в южных, а днем в восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди. На остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях заморозки 0-3 градуса, в северных областях – 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы – заморозки 0-5, днем 6-11 градусов тепла, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днём 11-16°.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 2-4 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, днем 7-9 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 14 апреля самая высокая температура воздуха днем была +25,4 в 1972 году, а самая низкая ночью -3,9 в 1928 году.

15 апреля в западных областях без осадков; ночью сильные заморозки 0-4, температура воздуха днем 6-11 градусов тепла.

В северных, Винницкой и Черкасской областях ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом; температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на почве заморозки 0-4, в Житомирской и Киевской областях сильные заморозки 0-2 градусов, температура днем 7-12 тепла.

На остальной территории временами дожди, отдельные грозы; температура воздуха ночью 4-9 тепла, днем 10-15 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве – без осадков, днем небольшой дождь; ночью заморозки 0-2, температура воздуха днем 8-10 тепла.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что Украину ожидают дожди и даже ливни, местами с мокрым снегом, сместятся на юго-восток и там значительно похолодает до +4-7 градусов. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Напомним, что в результате урагана, который разбушевался в Киеве 11 марта, пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Заморозки в Киевской области: синоптики предупредили о капризах погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.