Погода порадует киевлян плюсовой температурой: синоптики уточнили прогноз

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На днях зима пыталась взять свое – в столице даже пошел снег, но ничего из этого не вышло – киевляне не успели ничего понять, как все быстро высохло. Сегодня погода будет не по-зимнему теплой – до +5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в воскресенье, последний выходной день января, в Киевской области температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов выше нуля. Местами, в том числе и в Киеве, ожидается до +5. Осадков не прогнозируется.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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