Погода в Киеве: 30-градусная жара не отступает

Такая погода будет по всей области

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Киеве в среду, 19 июня, сохранится сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.

Такая же дневная температура будет наблюдаться по всему региону, в частности, в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкве и Мироновке.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Тернопольской области в селе Худиковцы непогода наделала немало беды – после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и томаты, посбивали с деревьев орехи и вишни.

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