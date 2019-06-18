В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо

После 30-градусной жары выпал прошли сильные ливни и крупный град

В Тернопольской области в селе Худиковцы непогода наделала немало беды – после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и томаты, посбивали с деревьев орехи и вишни.

Кратковременные дожди прошли еще в двух районах Тернопольской области. Накануне же температура воздуха в регионе достигала около 30 градусов. Синоптики говорят, что жара на востоке страны будет царить до конца недели.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Украина изнывает от жары, в России в июне выпал снег. Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отмечалось, снежный покров достигал нескольких сантиметров.

Напомним, что ранее в этом месяце в австралийском Квинсленде, который называют "штатом солнечного света", также неожиданно выпал снег. Смотрите подробней в видеосюжете:

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