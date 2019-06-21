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Погода в Киеве: 33-градусная жара не спадает

21 июня, 09:06

Ночная температура будет +21 градус

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в пятницу, 21 июня, будет по-прежнему сухая и очень жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +31...+33 градусов, ночью будет +19...+21 градус. 

Такая же температура будет в Чернобыле, Борисполе, Фастове, Белой Церкви и Мироновке. В Яготине и Барышевке, а также в Тетереве дневная температура будет +32 градуса.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

При этом из-за жары в столице отменили продуктовые ярмарки. Цель таких мер – не допустить вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Чтобы не навредить здоровью, лучше не покупать продукты и на стихийных рынках, особенно скоропортящиеся.

Также в жару многие пытаются охладиться у Днепра, озер и прудов. Мы сообщали, что с начала года на водоемах столицы погибли 37 человек, из них четверо детей.


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