Погода в Киеве: будет тепло, но дождливо
В среду в столице будет дождливо, но тепло
В Киеве в среду, 10 апреля, ожидаются дожди, однако день будет теплым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве в среду – локальные дожди. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля", – написала Диденко.
Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.
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