Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Погода в Киеве: будет тепло, но дождливо

Сегодня, 08:22

В среду в столице будет дождливо, но тепло

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Погода в Киеве: будет тепло, но дождливо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d7c/44e/5cad7c44e2908.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d7c/44e/5cad7c44e2908.jpg Другие новости В среду в столице будет дождливо, но тепло

В Киеве в среду, 10 апреля, ожидаются дожди, однако день будет теплым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве в среду – локальные дожди. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля", – написала Диденко.

Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, погода, непогода, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " Погода в Киеве: будет тепло, но дождливо". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Новый шторм в США: выпал град размером с куриное яйцо

8 апреля, 16:12

Непогода в Техасе и Миссури сопровождалась метеорологической аномалией в городе Лексингтон

Италию засыпало снегом и залило дождями

5 апреля, 10:30

На севере Италии – снег, на другой части апеннинской страны – масштабные ливни

В Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию"

4 апреля, 20:49

В Казахстане местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

​Британские ученые нашли Атлантиду

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Бывшая жена Хамеса Родригеса демонстрирует фигуру на отдыхе. Фото

Обильное питье: печальные последствия

5 примет почему нельзя дарить полотенца

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?