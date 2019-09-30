Погода в Киеве испортится: синоптики предупредили о сильном ветре

Ночью и утром 1 октября в столице порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В столице ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью и утром 1 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра – укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что ранее в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

Также "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Кроме того, синоптики отмечали, что бабье лето стоит ожидать во второй декаде октября. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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