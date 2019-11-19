Погода в Киеве: синоптики объявили I уровень опасности

В Киеве ожидается туман и гололедица / Фото: Facebook

Туман уже несколько дней не покидает столицу, а синоптики прогнозируют плохую видимость ночью 20 ноября.

"Двадцатого ноября ночью в Киеве ожидается туман (I уровень опасности, желтый), видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также на прошлой неделе, 11 ноября, столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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