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Погода в Киеве: синоптики уточнили дату похолодания

Сегодня, 08:54

Во вторник и среду в столице будет тепло, а вот уже в четверг температура снизится

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Погода в Киеве: синоптики уточнили дату похолодания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c31/945/5cac319453152.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c31/945/5cac319453152.jpg Другие новости Во вторник и среду в столице будет тепло, а вот уже в четверг температура снизится

Во вторник, 9 апреля, днем в Киеве будет тепло и ясно, температура воздуха поднимется до +18 градусов, сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.

День будет без осадков, однако небольшой дождь возможен вечером.

В среду погода существенно не изменится, а вот уже в четверг, 11 апреля, в столице похолодает и пойдет дождь.

Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.


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Тег Киев, погода, похолодание, погода в Киеве

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