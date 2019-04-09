Погода в Киеве: синоптики уточнили дату похолодания
Во вторник и среду в столице будет тепло, а вот уже в четверг температура снизится
Во вторник, 9 апреля, днем в Киеве будет тепло и ясно, температура воздуха поднимется до +18 градусов, сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.
День будет без осадков, однако небольшой дождь возможен вечером.
В среду погода существенно не изменится, а вот уже в четверг, 11 апреля, в столице похолодает и пойдет дождь.
Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.
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