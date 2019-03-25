Погода в Киеве: солнце сменит дождь
Весь день в столице будет солнечная погода, однако к вечеру пойдет небольшой дождь
В Киеве в понедельник, 25 марта, будет ясная солнечная погода, однако к вечеру ожидается небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха в столице поднимется до +8...+10 градусов, ночью будет -1...+1 градус. Атмосферное давление 744 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 60%.
Ранее сообщалось, что погода в ближайшую неделю будет не очень теплой. А вот в день выборов ожидается солнечная и теплая погода. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Напомним, несмотря на довольно теплую погоду с первых дней марта, в начале месяца в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.
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