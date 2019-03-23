Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Фото: AFP

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f5/7e4/5c94f57e4e324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f5/7e4/5c94f57e4e324.jpg 2019-03-23T07:28:00+02:00 Украина В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Март радует украинцев теплом, особенно по сравнению с холодной весной 2018 года, однако синоптики недавно предупредили – в конце месяца могут быть и заморозки. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в ближайшие дни.

В субботу, 23 марта на востоке Украины ожидается дождь с мокрым снегом, осадки выпадут также в Крыму, сообщает "Укргидрометцентр". Теплее всего будет в западных областях – днем в среднем от 10 до 15 градусов тепла, в центре страны ожидается от 6 до 8 градусов, в северных областях от 5 до 7, в восточных от 3 до 7, и на юге от 7 до 10 градусов выше нуля.

В воскресенье, 24 марта на востоке страны сухо, зато дождей теперь стоит ждать в западных областях (кроме Закарпатья) и на севере. Днем на западе в среднем от 8 до 14 градусов, в центральных областях от 8 до 10, на севере от 5 до 9, в восточных областях от 3 до 6, и на юге от 8 до 13 градусов тепла.

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег). Температурные показатели останутся на уровне воскресенья, разве что на западе немного похолодает – до 6-12 градусов днем, а на востоке, наоборот, потеплеет до 8 градусов выше нуля.

Во вторник, 26 марта дожди везде, кроме восточных и южных областей. На западе похолодает до 6-8 градусов тепла днем, на востоке, напротив, потеплеет до 9-12 градусов.

В среду, 27 марта в Украине сухо и солнечно. Правда, большого тепла солнце не принесет. Так, в западных областях днем все так же от 6 до 8 градусов выше нуля, в центре от 8 до 12, на севере от 6 до 9, в восточных областях от 8 до 12, в южных регионах от 10 до 13 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). Туман в этот день указывал на теплую середину мая, а иней – на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь, пишет сайт "Синоптик".

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март – это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай.

26 марта отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста. Из древности дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенным в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов на этой неделе подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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