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Погода в Киеве: жара идет на спад

3 июля, 08:19

Температура воздуха днем будет +24...+26 градусов

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве в среду, 3 июля, будет сухая и облачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет +24...+26 градусов, ночью – +15...+17 градусов.

В Чернобыле и Тетереве днем будет +23...+25 градусов и ночью +13...+15 градусов. В Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкве, Мироновке днем ожидается +24...+26 градусов, ночью до +17 градусов.

Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


При этом в результате бури работники "Киевводфонда" отключили фонтаны в акватории Русановского канала.

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Тег Киев, погода, жара, погода в Киеве

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