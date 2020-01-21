Погодные сюрпризы: киевлян предупредили о I уровне опасности

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В Киеве во вторник, 21 января, синоптики обещают сильный ветер. Как сообщает Укргидрометцентр, днем порывы ветра составят 15-20 м/с.

Также сообщается, что днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

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В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что в середине текущей недели в Киеве ожидается снег.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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