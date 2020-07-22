"Показатели на пределе": в Киеве регистрируют все больше очагов коронавируса

В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что в столице продолжают фиксировать стабильно высокие показатели по заболеваемости COVID-19. А адаптивный карантин, как ранее писали новости "Сегодня", будет продлен до 31 августа.

"У нас в Киеве большое количество локальных очагов инфекции, которые регулярно возникают по городу. Их очень много, например, вчера было зафиксировано семь! И так практически каждый день. Из-за того, что в городе ослаблен карантин, мы фиксируем такие очаги инфекции именно в организованных трудовых коллективах. Повторюсь, от одного до семи и больше случаев. Каждый случай нами максимально отрабатывается в течение суток. Такие очаги будут регистрироваться на протяжении максимальной циркуляции возбудителя инфекции. Ситуация в лучшую сторону пока не меняется", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, практически в каждом трудовом коллективе столицы регистрируется много локальных очагов заболевания.

"К этому нужно относиться спокойно. Необходимо проводить своевременные профилактические мероприятия: изоляцию контактных лиц, а также их тестирование спустя 14 дней на наличие заболевания. Все это мы отрабатываем по городу максимально и в большом количестве. Я уже говорил, что карантин может затянуться на полтора года. И, скорее всего, так и будет. Ну, возможно, карантин не будет официальным, а соблюдение его норм перейдет в постоянную профилактику заболевания. Мы должны через это пройти", – заверяет Олег Рубан.

Он добавляет, что Киев всегда будет иметь высокие показатели по инфекции.

"Это большой мегаполис, где присутствует максимальная миграция населения и большое количество трудовых коллективов. Показатели по заболеваемости в Киеве сейчас на критическом пределе. Эта грань очень шаткая – пройдя ее, можно вводить жесткие ограничения или пока жить в режиме ослабления карантина, как мы и живем, давая бизнесу возможность работать. Для нас сейчас самое главное – своевременно разбираться с очагами инфекции и максимально работать с группами риска – это люди преклонного возраста и лица с хроническими заболеваниями", – поясняет Олег Рубан.

Напомним, что по состоянию на 22 июля в столице за сутки зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости – заразились 132 человека.

Ранее сообщалось, что в столице коронавирус подтвердился у депутата Киевсовета Александра Бродского.

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