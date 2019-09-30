Последний день сентября: синоптики обещают в Киеве дожди

В последний день первого осеннего месяца в столице будет до +19...+21 градуса

/ Фото: Pixabay

В Киеве в понедельник, 30 сентября, будет тепло, однако дождливо. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в последний день сентября температура воздуха в столице днем поднимется до +19...+21 градуса, ночью – до +11...+13 градусов.

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При этом такая же погода ожидается по всей области – дожди накроют весь регион.

Отметим, что ранее в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Кроме того, синоптики отмечали, что бабье лето стоит ожидать во второй декаде октября. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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