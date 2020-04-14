Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из еще одной больницы, где лежат инфицированные коронавирусом жители столицы.
В частности, появились кадры из городской клиничной больницы №4 в Соломенской районе.
Кличко также заявил, что в Киеве уже обустроили 14 баз в больницах, которые могут одновременно принять более 1700 зараженных коронавирусом. В случае необходимости город может развернуть еще 7000 коек.
По заверениям мэра, город, насколько мог, обеспечил медиков "защитными костюмами и масками".
"Мы закупили экспресс-тесты. Их сегодня в больницах города более 13 000. Закупили системы для ПЦР-тестирования. В медучреждениях столицы на сегодня 390 аппаратов искусственной вентиляции легких. Впрочем, если будет плохой сценарий, – даже этого будет недостаточно", – подытожил Кличко.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось еще на 56. Таким образом, на 14 апреля в городе COVID-19 подтвержден у 551 человека. Также на территории Киево-Печерской лавры, которая стала одним из очагов коронавируса в столице, появились посты правоохранителей.
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