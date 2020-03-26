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Поймали уже на Прикарпатье: из киевской больницы сбежала женщина с коронавирусом

26 марта, 16:45

Наталья Руда

Женщину уже принудительно госпитализировали в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу

Из Александровской больницы в Киеве сбежала 39-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Женщина 23 марта вернулась в Украину из Бельгии, где была на заработках, сообщает kurs.if.ua.

Как сообщил глава Главного управления полиции Ивано-Франковской области Владимир Голубош, женщину задержали на автотрассе близ села Раковчик на Прикарпатье и принудительно госпитализировали в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу.

По данным журналистов, женщина прилетела в Киев бортом из Брюсселя. По прибытию у нее была повышенная температура, и экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат. В тот же день ее госпитализировали в Александровскую больницу и сделали быстрый тест на коронавирус, результат был отрицательный. Женщина сбежала из больницы утром 25 марта, а по данным главного санитарного врача Ивано-Франковской области, на данный момент уже окончательно подтверждено, что она инфицирована COVID-19, однако характерных признаков заболевания у нее не было.

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Сообщается, что женщина уехала из Киева в родное село Раковчик на машине, в который также был ее муж, дочь и зять. Беглянку отправили в больницу Ивано-Франковска, а родных – домой на самоизоляцию.

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Вместе с тем, полиция не видит в действиях женщины состав уголовного преступления, однако будет привлекать ее к административной ответственности за нарушение условий карантина.

Напомним, в Киеве на данный момент зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Ивано-Франковская область коронавирус

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