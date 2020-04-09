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Пожары и смог: в каких районах Киева самый грязный воздух

9 апреля, 10:54

Наталья Руда

Тяжело сегодня дышать на Троещине, Осокорках, Соцгородке

В Киеве в четверг, 9 апреля, по-прежнему наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха в связи с сухой погодой и масштабными пожарами в городе и области.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Троещине зафиксировано 155 пунктов, на Осокорках – 155, на Соцгородке – 135, на Харьковском массиве – 126, на Позняках – 115, на Майдане Незалежности – 106.

Вместе с тем, самый чистый воздух сегодня в Софиевской Борщаговке – 45 пунктов, на Липках – 36, на Голосеево – 43, на Святошине – 15.

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Напомним, в Киевской области уже почти неделю в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидируют масштабные пожары.

Кроме того, в столице также ежедневно происходят около 30-40 пожаров, что также усугубляет ситуацию с загрязнением воздуха. В частности, накануне масштабный пожар вспыхнул на улице Бориспольской. Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад.

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Киев смог загрязнение пожар

Источник: Сегодня

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