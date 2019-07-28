Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Правоохранители Киева несут усиленную службу на праздновании Дня крещения Руси

28 июля, 11:11

После инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану

REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich.

Сотрудники Национальной полиции Украины несут усиленную службу во время мероприятий ко Дню крещения Руси, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий с участием верующих в столице. К обеспечению правопорядка в ходе религиозных мероприятий привлечено достаточное количество правоохранителей и приданных сил ", – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что после проведения инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану общественного порядка.

"Безопасность граждан – превыше всего. Именно поэтому созданы соответствующие фильтрационные пункты, на которых полицейские осуществляют поверхностный обзор участников шествия. Просим всех с пониманием отнестись к этим превентивным мерам", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых и 5-ть чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих.

Также сообщалось, что на время мероприятий в честь годовщины крещения Киевской Руси-Украины, были внесены изменения в работу наземного транспорта на 28 июля.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, правоохранители, день крещения руси

Вы сейчас просматриваете новость " Правоохранители Киева несут усиленную службу на праздновании Дня крещения Руси". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Епифаний обратился к верующим в День крещения Украины-Руси

Сегодня, 11:07

Митрополит ПЦУ поздравил прихожан с праздником

В Киеве начался Крестный ход: опубликованы фото

Вчера, 13:44

На Владимирской горке уже прошел молебен

Шесть продуктов, которые можно есть перед сном

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Почему желтеют листья у чеснока

Врачи рассказали, в какой ситуации лишний вес спасает жизнь

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

В Турции обнаружены окаменелости возрастом около 7,5 млн лет

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Шведские ученые занялись расшифровкой языка кошек

Большая часть видео об изменении климата противоречит науке

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение

Сегодня, 07:51

МВФ ухудшил глобальный экономический прогноз, а Минэкономики и Нацбанк считают, что в Украине все не так уж плохо

Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"

Сегодня, 07:33

Отцы отказываются от детей ради соцвыплат в 1000-2000 грн

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Вчера, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

26 июля, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Ученые решили дилемму курицы и яйца о появлении жизни на Земле
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь