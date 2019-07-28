Правоохранители Киева несут усиленную службу на праздновании Дня крещения Руси
После инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану
Сотрудники Национальной полиции Украины несут усиленную службу во время мероприятий ко Дню крещения Руси, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий с участием верующих в столице. К обеспечению правопорядка в ходе религиозных мероприятий привлечено достаточное количество правоохранителей и приданных сил ", – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что после проведения инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану общественного порядка.
"Безопасность граждан – превыше всего. Именно поэтому созданы соответствующие фильтрационные пункты, на которых полицейские осуществляют поверхностный обзор участников шествия. Просим всех с пониманием отнестись к этим превентивным мерам", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых и 5-ть чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих.
Также сообщалось, что на время мероприятий в честь годовщины крещения Киевской Руси-Украины, были внесены изменения в работу наземного транспорта на 28 июля.
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