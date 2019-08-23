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Празднование Дня Независимости: какая погода ждет киевлян

23 августа, 13:59

По всей области будет тепло и солнечно

/ Фото: Сегодня

В Киеве в субботу, 24 августа, когда по всей стране будут праздновать День Независимости, ожидается комфортная солнечная и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха днем будет +25...+27 градусов, ночью +13...+15 градусов.

В Чернобыле будет до +27 градусов, в Тетереве, Фастове, Борисполе, Яготине, Белой Церкви и Мироновке ожидается также до +27 градусов. Такая же точно погода будет в Барышевке и Вышгороде.

Скриншот

Скриншот

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Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

Также читайте полный прогноз погоды на 24 августа.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости".

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве День Независимости 2019

Источник: Сегодня

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