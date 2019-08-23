Празднование Дня Независимости: какая погода ждет киевлян

В Киеве в субботу, 24 августа, когда по всей стране будут праздновать День Независимости, ожидается комфортная солнечная и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Так, температура воздуха днем будет +25...+27 градусов, ночью +13...+15 градусов.
В Чернобыле будет до +27 градусов, в Тетереве, Фастове, Борисполе, Яготине, Белой Церкви и Мироновке ожидается также до +27 градусов. Такая же точно погода будет в Барышевке и Вышгороде.
Также читайте полный прогноз погоды на 24 августа.
Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости".
Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
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