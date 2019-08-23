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День Независимости придет в Украину с жарой и дождями

23 августа, 12:14

Осадки прогнозируют в западных, восточных областях, на северо-востоке и Приазовье

Фото: ERGEI SUPINSKY

Фото: ERGEI SUPINSKY / Фото: AFP

В Украине в субботу, 24 августа, в День Независимости, по всей стране будет довольно жаркая погода, а в западных регионах, на северо-востоке, востоке и Приазовье будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха +24...+27 градусов, а на Закарпатье будет до +32 градусов. 

На Волыни, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях будет солнечно и сухо, днем температура поднимется до +25...+28 градусов.

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В центральных областях будет еще теплее – в Винницкой области обещают до +29 градусов, в Черкасской – до +28 градусов, в Кировоградской – до +32 градусов. В северных областях, в частности, и в Киеве, днем будет +24...+27 градусов.

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В Одесской и Николаевской областях ожидается +30...+33 градуса, в Херсонской области возможны дожди при жаре в +32...+34 градуса. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях также будет очень жарко, до +34 градусов, но с дождями.

В Днепропетровской области также будет 33-градусная жара.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости".

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства"

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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