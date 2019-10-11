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Пришло бабье лето: синоптики обещают в Киеве солнечную погоду

11 октября, 08:29

Днем температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов

1 октября отмечаем день Ирины

1 октября отмечаем день Ирины / Фото: Pixabay

В Киеве в пятницу, 11 октября, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

Такую же погоду синоптики прогнозируют по всей Киевской области.

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В Чернобыле, Барышевке, Вышгороде, Яготине будет днем до +13...+15 градусов, ночью – до +4...+7 градусов. В Тетереве и Фастове будет днем до +14...+16 градусов, ночью температура воздуха будет +4...+6 градусов.

В Белой Церкви и Мироновке дневная температура составит +15...+17 градусов, ночью прогнозируют +6...+8 градусов.

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Ранее метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице закончился безморозный период, который длился 192 дня. Несмотря на это, киевлян еще ждет бабье лето, которое начнется в конце текущей недели.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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