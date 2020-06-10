Продуктовые ярмарки в Киеве: где на этой неделе можно купить дешевые овощи и фрукты

В столице восстанавили работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Традиционно, они пройдут на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города. Отметим, что пока на них можно купить овощи и фрукты по ценам ниже, чем в супермаркетах. Также в ассортименте – растительное масло и крупы. Мясо и молочные продукты – пока под запретом продажи. Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Так, ярмарки состоятся:
10 июня (среда):
в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
11 июня (четверг):
в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)
в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;
в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.
12 июня (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах ул. Милютенко и Братиславской)
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)
- в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
13 июня (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах просп. Владимира Маяковского и ул. Николая Закревского)
- в Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;
- в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
- в Соломенский район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А)
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
14 июня (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
- в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Напомним, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая.
Ранее с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны пока остаются закрытыми.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк