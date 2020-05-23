Киев выходит из карантина: стало известно, что откроется с 1 июня

В столице откроют детсады, гостиницы, пляжи и кладбища

В столице, несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом, продолжают ослаблять карантин.

Так, в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи и зоны отдыха. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов – имеется в виду сдача ВНО", – сообщил он.

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По словам Пантелеева, также для выпускников и абитуриентов заработают заведения профессионального, технического и высшего образования.

С 1 июня откроются и детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы.

"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища", – добавил Пантелеев.

В то же время закрытыми останутся рестораны в отелях, по-прежнему запрещена работа бассейнов.

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А решение о работе ТРЦ, о словам замглавы КГГА, будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, когда в Киеве заработает общественный транспорт.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садиков.Также министр назвал основные противоэпидемиологические мероприятия, которые рекомендуется проводить в детских садах.

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О том, как ослабляют карантин в Европе, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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