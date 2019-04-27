Прогулка по Киеву: ищем сердечки на Позняках и заглядываем на аллею, посвященную Скрябину

Парк "Позняки" возле одноименного метро небольшой, но довольно уютный

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киев – город с десятками парков и скверов. Зеленые зоны в центре столицы исхожены киевлянами вдоль и поперек по многу раз, но и в спальных районах есть не менее интересные места. Сегодня отправляемся на прогулку в парк "Позняки" возле одноименного метро. Он небольшой, но довольно уютный и "фотогеничный" – без ярких фото точно не уйдете.

Бронзовое сердце на ладони и трезубец в арке

Даже в будние дни здесь очень многолюдно. На центральном входе нас встречает железная узорчатая арка, по центру которой красуется трезубец.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А сразу за ней разместилась небольшая оригинальная бронзовая скульптура: на женской ладони лежит сердце, а мужская рука держит над ним зонтик. Арт-объект появился в парке в 2012 году, а идея принадлежит двум девушкам, Оксане Коршуновой и Ольге Литвиненко, которые тогда еще были школьницами.

Разноцветный Фонтан, превратившийся в скульптуру, и памятные аллеи

А теперь пройдемся по дорожке несколько десятков шагов к центру парка и полюбуемся огромной четырехметровой металлической… грушей. Сегодня разве что местные жители помнят, что фрукт необычной формы — не просто скульптура, а элемент красивого светомузыкального фонтана, который с большой помпой открывали несколько лет назад. К сожалению, он уже давно не работает, а восстанавливать его никто не спешит.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Рядом с "заснувшим" фонтаном расположен памятный знак "Алея Злагоди" — он был установлен в далеком 1999 году, еще до официального основания парка, во время экологической акции по высадке деревьев.

По соседству находится еще одна, молодая аллея, посвященная памяти погибшего певца Кузьмы Скрябина. Клены здесь высаживали в 2015 году музыканты, столичные активисты и представители властей. Обещали, что на каждом дереве будет установлена табличка с текстами песен Кузьмы, но пока мы таких не заметили.

Делаем фото с "Пижоном" и ищем букет роз

Несколько дней назад в парке "Позняки" появилась еще одна необычная и полезная скульптура под названием "Пижон".

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Коммунальщики создали из металла молодого человека, который явно любит одеваться нестандартно: кепка на голове, галстук на шее, шорты до колен, солнцезащитные очки… Обратите внимание, "стиляга" кое-что прячет за спиной. Да, это букет роз, видимо, кого-то заждался.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А в чем же польза скульптуры? Присмотритесь, рукой "Пижон" поддерживает наклонившуюся рябину. В КП СЗН Дарницкого района говорят, что такая опора продлит дереву жизнь.

Детское граффити и деревянное солнце

Есть в парке и много других объектов, заслуживающих внимания. К примеру, на одной из лужаек установлена большая деревянная конструкция причудливой формы, напоминающей солнце. Ее сотрудники коммунальных служб установили в прошлом году ко Дню флага, чтобы посетители могли делать интересные фото, а украсили тогда этот объект бархатцами. Сегодня цветов пока нет, а арт-объект облюбовала для развлечений детвора. Неподалеку, на стене бойлерной есть необычное граффити с надписью: "Хочу мира". Рисунок создавали дети-переселенцы с Донбасса.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Озеро возле парка: сердечки, уточки и темнота

Не спеша прогуляемся и вокруг небольшого озера, которое примыкает к парку, полюбуемся на плавающих уточек и просто насладимся хорошей погодой. Вот родители с детками кормят голубей, молодежь катается на самокатах, велосипедах и роликах. Рыбаки на берегу наблюдают за поплавками удочек и, что самое удивительное, — клюет! Уже также предлагают поплавать на лодке или катамаране. На противоположной от парка стороне озера находим еще один арт-объект — железные перила в виде двух сердечек, скрепленных замочком. Одним словом, красота и романтика.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правда, это только днем, а вечером на аллеях парка и вокруг озера нет освещения. И люди гуляют с опаской в темноте. Власти не могут найти средств, чтобы восстановить разбитые фонари.

Напомним, что возле озера Тельбин в Киеве появился новый арт-объект – лавочка для влюбленных. Кроме того, сотрудники КП СЗН Днепровского района перенесли сюда скульптуру дерева "Место для поцелуев", которое было ранее установлено на ул. Тычины.

Также мы писали, что на Певческом поле открылась масштабная выставка цветов.

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