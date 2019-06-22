Прогулка по Киеву: в гостях у президента на Банковой

Рассматриваем памятники архитектуры и вспоминаем об одном из самых состоятельных киевлян

Фото: president.gov.ua

С недавних пор на улицу Банковую, где располагается Администрация президента, открыли свободный доступ: никаких досмотров, проверок документов и закрытых ворот. Сегодня предлагаем отправиться на прогулку именно сюда, чтобы в спокойной обстановке снова полюбоваться уникальными памятниками архитектуры. Чем черт не шутит, вдруг меры безопасности снова усилят.

"Особняк Либермана" с богатым декором

Встречает нас знаменитый бывший "Особняк Либермана", а нынче Дом писателей — памятник архитектуры, которому в этом году исполняется 140 лет.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Двухэтажное здание на ул. Банковой, 2, принадлежащее более века назад одному из самых богатых людей Киева, по-прежнему поражает красотой своего декора. Колонны, ризалит, маскароны — скульптурные украшения в виде голов животных и людей. Но особняк нуждается в реставрации, облицовка во многих местах осыпалась.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Известные жители местных домов-памятников

На противоположной стороне улицы — еще ряд памятников архитектуры. Дом №3, построенный в 1937 году, с охранной табличкой. На ней указано, что здесь в течение двух лет проживал известный балетмейстер, артист и хореограф Вахтанг Вронский.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Бок о бок расположилось здание под №5—7 — и тоже с богатой историей. В столице он известен как "Дом с маками" — несложно догадаться, какие узоры можем рассмотреть на фасаде. Это тоже бывший доходный дом, построенный на территории усадьбы, принадлежащей генералу де Витте.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Здесь в 1966—72 годах проживал ученый-математик, академик Виктор Глушков. Тот самый, в честь которого назван проспект в Голосеевском районе. Сегодня, судя по табличке, в здании располагаются комитеты Верховной Рады.

История самого главного здания страны

Вот мы и добрались до самого важного здания улицы под №11, в котором располагается Администрация президента Украины. Огромное, монументальное, с массивными колоннами — здесь принимаются судьбоносные для страны решения. Сегодня на входе активно фотографируются любопытные туристы. А строгость немного разбавляют аккуратные газоны и клумбы с яркими цветами.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Здание возвели в 1936—1939 годах по проекту архитектора Сергея Григорьева путем реконструкции двух трехэтажных домов ХІХ века, в которых размещался штаб Киевского военного округа. Интересно, что реконструкция проводилась одновременно со строительством здания нынешнего Кабмина. После войны здесь размещался ЦК Компартии Украины, а после 1991 года — Администрация главы нашего государства. Сейчас, напомним, поговаривают о планах переезда президента и его "свиты" в другой офис. Сбудутся ли они, пока вопрос.

Вечно удивляющий сказочный замок под №10

Под конец мы приготовили самое "вкусное" — красивейшее, на наш взгляд, здание не только на улице Банковой, но и во всем Киеве. Догадались? Конечно же это шедевр архитектуры под №10 — "Дом с химерами", построенный в 1901—1903 годах знаменитым Владиславом Городецким.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Настоящий сказочный таинственный замок. Оригинальные скульптуры, украшающие здание, которые создал скульптор Элио Саля, можно рассматривать снова и снова. Антилопы, слоны, питон, носороги, крокодил, карпы, жабы, пантера, орел — уверены, каждый раз найдете для себя что-то новое.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Возле "Дома с химерами" разбит густой сад с необычными растениями, вдоль него сегодня можно спуститься по лесенке с укромными лавочками к площади Франко.

Дом научных работников и клумба с зонтиком

Прощаясь с Банковой, обратим внимание и на четырехэтажный жилой дом в конце улицы (фактический адрес — Лютеранская, 21/12). Часть его окон как раз выходят на площадь перед АП, так что жизнь здесь, уверены, очень интересная.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Дом был построен в 1931 году и внешне особо ничем не примечательный. Но в разное время здесь проживало много известных людей, о чем сейчас напоминают памятные доски на стенах. К примеру, ученый-экономист, демограф Михаил Птуха, великий украинский математик Михаил Кравчук, экономист Константин Воблый и другие. Рядом со зданием можно найти милые изюминки: небольшой скверик украшен цветником с зонтиком, а рядышком висит огромная кормушка для птичек.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Довольно уютно и во дворе дома, разве что правоохранителей бывает здесь очень много.

Напомним, ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

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