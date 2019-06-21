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Коворкинг, место для митингов, вид на Днепр и новое название: какой будет новая Администрация президента

21 июня, 07:38

С президентом Украины можно будет выпить кофе в Офисе и поработать в коворкинге

Офис. Предусмотрены открытые пространства и много света
Офис. Предусмотрены открытые пространства и много света.

Открытые пространства, коворкинг, вид на Днепр, пандусы, фонтаны со световым шоу и место для митингов — все это будет в новой Администрации президента, которая, в свою очередь сменит название на Офис президента. Об этом вчера заявили в команде Владимира Зеленского, а сам гарант подписал соответствующий указ, и обнародовали презентацию изменений. "Сегодня" выбрали самое интересное из нее.

Концепция

Здание на Банковой, как уже сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского хотят сменить на место поближе к Днепру и Европейской площади, а именно — на Крещатик, 2, где сейчас находится конгресс-центр "Украинский дом". Здание "старой" АП у Зеленского хотят превратить в музей. Как отмечают в команде гаранта, сменить хотят не только помещение, но и саму его концепцию.

"Мы хотим реформировать ментальную составляющую Администрации: преобразовать ее из рудимента советской системы в современный европейский офис", — говорит глава АП Андрей Богдан.

Поэтому Администрацию переименуют на более современный лад и назовут Офисом главы государства.

"Также мы преобразуем АП из органа, который занимался кураторством над разными госинституциями и был параллельным Кабмину, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", — поясняет замглавы АП Руслан Рябошапка.

По его словам, офис будет мониторить и анализировать политическую обстановку в стране и предлагать гаранту, каким образом можно повлиять на ситуацию и решить существующие проблемы. Также команда обещает не тратить из казны ни копейки на переезд — на это пойдут международные гранты.

"Мы настроены на уменьшение суммы на содержание администрации", — подчеркивает Владимир Зеленский.

Напомним, в 2018 году на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд грн — примерно 2,7 млн грн в день. 


Фонтаны и кафе

По плану команды "ЗЕ", под новый офис президента хотят отвести три этажа Украинского дома общей площадью 8 тыс. кв. м. Всего там смогут разместиться около 650 человек. По словам архитектора Ивана Юнакова, офис будет достаточно просторным, открытым и светлым — предусмотрены большие окна и стеклянные стены. Там найдется место и для актового зала на 500 человек, и коворкинга, где смогут работать разные специалисты со своими инициативами. Кроме того, в помещении планируется открыть кафе для всех желающих. Также в команде обсудили размещение кабинета президента, предложив Зеленскому комнаты с видом на Европейскую площадь или на Днепр. Гарант выбрал первый вариант, усмотрев в этом некую символичность.

Планы. В новой АП обещают коворкинг и кафе, а перед ней — фонтан
Планы. В новой АП обещают коворкинг и кафе, а перед ней — фонтан

В здании установят пандусы, а прямо перед ним — фонтан со световым шоу. Предусмотрят и место для митингов, которое не будет перекрывать дорогу и мешать другим. Офис собираются снабдить энергосберегающими технологиями, солнечными батареями и тепловыми насосами. Правда, когда состоится переезд, пока неизвестно.


Видео: Facebook

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Зеленский отменил 161 указ президентов, облегчив жизнь бизнесу в Украине. Среди упраздненных решений – штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов.

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Тег Зеленский, Украинский дом, Владимир Зеленский, администрация президента, коворкинг, президент Украины, Офис президента

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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