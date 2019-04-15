В Киеве до конца недели разберут мост на Шулявке

Рабочие заливают фундамент нового путепровода, а балки старого вывезут для измельчения

Спецтехника. Мост сносят с помощью гидромолота и экскаваторов. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На этой неделе планируют полностью закончить работы по сносу Шулявского моста. "Сегодня" проверили ход демонтажа и узнали, когда проспект Победы частично перекроют.

ДЕМОНТАЖ. Вчера, несмотря на выходной, на путепроводе трудилось около сотни рабочих. От его бетонной конструкции остались пролеты лишь над проспектом Победы, а также пара балок и несколько опор со стороны улицы Гетьмана и Довженко. Железобетонные конструкции снимают с помощью мобильных платформ, которые рабочие прозвали "мегадомкратом" или "Оптимусом Праймом", как героя "Трансформеров".

На днях в качестве тренировки с помощью этой техники сняли один из пролетов моста. Примерный вес одной из 13 балок — около 400 тонн. При этом модульные платформы способны поднимать груз в пять раз больше — до 2000 тонн! После разбора прямо на месте стройки балки с помощью гигантского гусеничного крана перемещают на балковозы и вывозят на полигон для дальнейшего измельчения и утилизации. Кстати, эти платформы прибыли из Нидерландов и их обслуживают голландские специалисты, управляя ими дистанционно с помощью спецпультов. По словам рабочих, такой способ демонтажа мостов в Украине применяется впервые.

УЖЕ СТРОЯТ НОВЫЙ. Кстати, со стороны улицы Довженко огромная буронабивная машина уже задействована в работах по постройке нового путепровода.

"К 19 апреля снимут 4 пролета моста над проспектом Победы. А под новый путепровод уже пробурено шесть отверстий для свай, в них заливается бетон — и фундамент готов. На днях приедет еще одна такая машина, и работы ускорятся", — рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Строители говорят, что новые сваи для фундамента будут надежнее старых. Их забурят на глубину 15 метров, тогда как фундамент старого моста имел глубину всего 10 метров.

ОГРАНИЧЕНИЯ. С субботы уже действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него.

А вот ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. Но пока неясно, в какой из этих дней пройдут основные работы.

"Ночное перекрытие нужно для того, чтобы генподрядчик смог вывезти разобранные конструкции моста. Он сам решит, в какой из указанных дней это произойдет", — пояснил нам Александр Здольник.

Ранее мы подробно сообщали, как проходит снос конструкций путепровода и ремонтные работы, а также куда девается строительный мусор.

Также сообщалось, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.