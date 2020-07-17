Протестующие под Верховной Радой подрались с полицией: фото и видео

В Киеве под стенами Верховной Рады, где 17 июля проходят митинги из-за скандального законопроекта №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года, произошли столкновения. Так, участники акции протеста подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

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РБК-Украина сообщает, что 50 участников митинга пытались попасть в парламент с палками, однако их остановили правоохранители. В итоге завязалась потасовка, полиция применила резиновые дубинки.

Как сообщает Укринформ, активисты пытались пройти к Раде с деревянными поленьями, заявляя, что они необходимы для импровизированного костра, который раньше "разожгли" с помощью дымовых шашек.

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Полиция утром уже отбирала у протестующих дрова, подозревая, что их подожгут.

Информация о том, есть ли пострадавшие и задержанные, уточняется.

Напомним, что митинги против принятия законопроекта №2362, предложенного депутатом из фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, проходят уже второй день подряд. Законопроект предусматривает отмену перехода учащихся 5-11-х классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Этот переход хотят отсрочить до 2023 года.

Как сообщалось ранее, скандальный законопроект планируют рассмотреть в Раде сегодня, однако только в четвертой десятке вопросов повестки дня. При этом отметим, что 17 июля – последний день заседаний парламентариев на третьей сессии перед каникулами, однако в Раде допускают внеочередное заседание 21 июля.

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"Языковые" изменения уже назвали попыткой дестабилизации:

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