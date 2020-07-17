В Киеве второй день протестуют из-за закона о русском языке: под Радой жгут дымовые шашки (видео, фото)

В Киеве под стенами Верховной Рады второй день проходят митинги из-за скандального законопроекта №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года. Предложенные депутатом из фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским изменения в законодательство парламентарии планируют рассмотреть на заседании в пятницу, 17 июля.
С утра на площади Конституции возле ВР митингуют несколько сотен человек.
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Также у парламента участники акции протеста устроили перформанс – соорудили импровизированный шалаш и зажгли в нем дымовые шашки. По их словам, такая символика означает предупреждение, что в случае принятия законопроекта такие костры загорятся по всей Украине.
Тем временем в полиции сообщили, что в правительственном квартале усилены меры безопасности.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить нарушений публичной безопасности и порядка", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.
Напомним, что предложенные Бужанским изменения в законодательство предусматривают отмену перехода учащихся 5-11-х классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Этот переход хотят отсрочить до 2023 года. Сегодня предложенные правки будут рассматривать в четвертой десятке вопросов повестки дня. При этом отметим, что 17 июля – последний день заседаний парламентариев на третьей сессии перед каникулами, однако в Раде допускают внеочередное заседание 21 июля.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что законопроект раскритиковали политики:
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