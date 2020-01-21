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"Провели воздушного ангела в небо". В Киеве похоронили погибшую в Иране стюардессу

21 января, 11:00

Юлия Сологуб была уроженкой Волыни

Фото: Дарницкая РГА

Фото: Дарницкая РГА

В Киеве на Дарницком кладбище 20 января похоронили 25-летнюю стюардессу с Волыни Юлию Сологуб, которая погибла в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщается на странице Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве.

"На Дарнице провели воздушного ангела в небо... Как правило, бортпроводники называют рейс "крайним", а не "последним". Но на этот раз для всех членов экипажа и пассажиров рейса PS752 – он оказался действительно последним.. Дарница предоставила последний приют одному из членов золотого экипажа – Юлии Сологуб, ей было всего 25. Дарница скорбит вместе со всем миром", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, а также два пассажира-украинца.

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19 января в аэропорту "Борисполь" встретили борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, на которых их доставили в Терминал "В" аэропорта.

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Иран катастрофа похороны Boeing Тегеран

Источник: Сегодня

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