Жертв могло быть намного больше: в Иране молятся на погибших пилотов самолета

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Коллеги пилотов с разбившегося самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимир Гапоненко во время церемонии похорон рассказали корреспонденту "Сегодня", что жертв авиакатастрофы могло быть больше.

"В Иране молятся на Гапоненко и Наумкина, потому что они отвели сбитый и падающий самолет от жилых кварталов. Жертв могло быть намного больше", – сказал один из коллег на церемонии похорон погибших пилотов, которая прошла на Берковецком кладбище в Киеве.

Как сообщалось, в начале церемонии погребения пилотов над кладбищем по традиции пролетел самолет.

Наумкина и Гопоненко похоронили рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

Видео: Сегодня

А в Черниговской области простились со старшим бортпроводником Игорем Матьковым, который также погиб в авиакатастрофе.

Напомним, что в авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, а также два пассажира-украинца.

19 января в аэропорту "Борисполь" встретили борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, на которых их доставили в Терминал "В" аэропорта.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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